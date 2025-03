Champions League, dove vedere Feyenoord Inter ? Tutti i dettagli

E come di consueto, a Marzo c’è profumo della competizione più affascinante e prestigiosa per i club: la Champions League. Oggi, a scendere in campo, sarà l’Inter, l’unica italiana ancora in corsa nella massima competizione europea, e giocherà in Olanda contro il Feyenoord, che ha sorpreso tutti eliminando il Milan nello spareggio. Partita quindi non da sottovalutare da parte dei nerazzurri. Il calcio d’inizio è previsto per le 18:45, ma dove sarà visibile ?

La partita è in esclusiva su Amazon Prime Video, visibile sia in TV che in streaming.