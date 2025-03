Cds – ” C’è un dato incredibile sul Napoli, ecco i dettagli “

Il Napoli di Antonio Conte è una squadra che non molla mai, sempre sul pezzo, grintosa e famelica. Lo dimostra un dato incredibile evidenziato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport: sono 14 i punti recuperati da una situazione di svantaggio. Di seguito un estratto dell’articolo:

” Quattordici, dicevamo, i punti conquistati da situazioni di svantaggio. In sei partite. In principio fu il Parma al Maradona, 31 agosto 2024, terza giornata di campionato, un segnale chiarissimo di cosa sarebbe stata questa squadra strada facendo: 0-1 dal 19’ del primo tempo, 2-1 dal 92’ al 96’. Più 3 in tasca. La seconda rimonta, prepotente, nel secondo tempo di Udine, il 14 dicembre: sotto al 22’ e poi il ribaltone dal 50’ in poi, fino al 3-1. E sono 6. La più esaltante del 2025 contro l’Atalanta nella bolgia del Gewiss: al 16’ colpisce la Dea e al 78’ la chiude Lukaku dopo un primo vantaggio e il successivo pareggio degli uomini di Gasp. E i punti sono 9. A seguire, la settimana dopo, rimonta contro la Juve al Maradona, figurarsi il delirio del popolo: 0-1 al 45’, ribaltone e 2-1 tra il 57’ e il 69’. Dodici. Tredicesimo e quattordicesimo punto con Lazio all’Olimpico, dall’1-0 del 6’ al 2-2 finale (con momentaneo 1-2) e, dicevamo con l’Inter. “