Sky – Per Anguissa ci sono 2 date per il rientro: il punto

Il centrocampista camerunense Zambo Anguissa è pronto al rientro in campo dopo l’infortunio riportato nella nefasta trasferta di Como.

Zambo quest’anno è stato uno dei cardini dello scacchiere tattico di mister Conte che si è trovato a dover attuare soluzioni alternative per rimpiazzarlo adeguatamente.

Secondo quanto riportato oggi da SKY, Zambo starebbe accelerando per rientrare in campo nella trasferta di Venezia datata 16 marzo; in caso contrario sarà pronto dopo la sosta nazionali, quando il Napoli scenderà in campo contro il Milan in uno scontro fondamentale per la corsa scudetto.