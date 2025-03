A partire dalle ore 15:00 di oggi inizierà la prevendita per la partita Venezia-Napoli, valida per la Giornata 29 di campionato, che si disputerà domenica 16 marzo alle ore 12:30 allo Stadio Pierluigi Penzo. Per il settore ospiti ci sarà un biglietto intero di 45,00 euro. Questo tagliando comprende il servizio di trasporto acqueo dedicato da Pala Expo Mestre a Stadio Pier Luigi Penzo e viceversa, ma non consente l’accesso ad altri servizi di trasporto pubblico. La modalità di vendita per il Settore Ospiti sarà comunicata a seguito della Determina dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive e in seguito al GOS.