Neres pronto al rientro in campo: vuole esserci già il 16 con il Venezia

L’esultanza al gol di Billing dalla tribuna contro l’Inter ha mostrato tutta la fame e la voglia di tornare in campo di David Neres. Il brasiliano è assente da diverse settimane e il Napoli ne ha risentito parecchio a livello di gioco e di punti, solo 4 nelle ultime cinque partite. Come riporta Repubblica sarà il primo a rientrare degli infortunati e il 16 marzo contro il Venezia sembra la data cerchiata in rosso per vederlo almeno inizialmente in panchina. L’esterno è alle prese con una lesione distrattiva del semimembranoso della coscia sinistra.