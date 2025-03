Inzaghi in conferenza da Rotterdam: “Napoli – Inter è stata la stessa partita dell’andata”

L’Inter è attesa dal match di andata degli ottavi di Champions League contro il Feyenoord giustiziere del Milan nei playoff.

Il ct dei nerazzurri Simone Inzaghi nella conferenza che precede l’incontro è tornato sulla partita di sabato che ha visto l’Inter pareggiare sul campo del Napoli nello scontro al vertice dell’ultimo turno di Serie A: “Di campionato oggi non mi va tanto di parlare, domani c’è una partita super importante. Napoli-Inter è stata come Inter-Napoli all’andata, risultato e partite simili. Noi eravamo in emergenza, due giocatori importanti come Dimarco e Calhanoglu hanno chiesto il cambio. Abbiamo dato tutto, poi il gol del pareggio è arrivato e probabilmente è stato anche meritato, ma su quell’azione specifica potevamo fare ancora qualcosa di più. Ho letto che qualcuno ha dato colpe specifiche, ma le colpe sono a monte e potevamo difendere meglio. Al Maradona era difficile anche comunicare, è uno stadio caldo che ha supportato molto la loro squadra: è stato un bel match in emergenza, ci sarei voluto arrivare al completo, ma il calcio di oggi è così”.