L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto su un incontro avvenuto ieri tra il sindaco Manfredi ed Antonio Conte. Secondo il quotidiano nella giornata di ieri Conte, approfittando del lunedì di riposo ha trascorso una giornata in giro per la città con sua moglie visitando Scampia, la Federico II e anche il Real Teatro San Carlo. Conte ha tra l’altro incontrato il Sindaco Gaetano Manfredi. Al San Carlo il tecnico è arrivato intorno all’ora di pranzo e si è incontrato con Manfredi. Il discorso è scivolato dalla città al calcio. Manfredi gli ha chiesto di Napoli e il Conte ha ribadito di esserne rimasto affascinato. Si è parlato dunque del Maradona, uno stadio storico su cui l’allenatore ha confidato a Manfredi un dato di fatto. Sabato sera secondo al Maradona eravamo in tanti, 55mila però poteva assicurare che a Torino dove lo stadio è vicino al terreno di gioco in 30mila si sentono molto di più dei tifosi azzurri.