Champions League, PSV – Arsenal: le formazioni ufficiali

Stasera torna la UEFA Champions League con l’andata degli ottavi di finale.

Il PSV sfida in casa l’Arsenal dopo la rimonta contro la Juve culminata con la rete di Flamingo nel primo tempo supplementare; l’Arsenal complice le diverse assenze offensive non sta vivendo un bel momento e ciò ha portato la squadra di Arteta a distaccarsi dal Liverpool capolista in Premier League di ben 13 lunghezze.

Oggi i Gunners per il match in Olanda non potranno fare affidamento su Saka, Gabriel Gesus, Havertz e Martinelli mettendo la fase offensiva sulle spalle del centrocampista spagnolo Merino supportato da Trossard e Nwaneri. Il PSV risponde con il capitano Luuk De Jong affiancato dall’ex Inter Ivan Perisic e dal talento olandese Noah Lang.

Di seguito le formazioni ufficiali:

PSV (4 – 3 – 3): Benitez; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Malacia; Saibari, Schouten, Til; Perisic, De Jong, Lang. Allenatore: Peter Bosz

Arsenal (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Merino, Thomas Partey, Rice; Nwaneri, Odegaard, Trossard. Allenatore: Mikel Arteta