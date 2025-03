L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul momento che vive Noah Okafor. Secondo il quotidiano il Napoli riprenderà oggi gli allenamenti in vista della gara di domenica contro la Fiorentina. E c’è un uomo che evidentemente non vede l’ora di conquistare più spazio ovvero lo svizzero Okafor. L’attaccante preso in prestito dal Milan sta accelerando per recuperare il terreno perduto. E’ arrivato indietro di condizione, dopo un infortunio, ma anche ieri ha continuato a lavorare sotto il profilo atletico, pubblicando lo scatto sui social. Di seguito la foto: