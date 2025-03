L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto su un aspetto tattico riguardante la partita contro l’Inter. Secondo il quotidiano contro l’Inter Conte ha messo in campo una soluzione innovativa. E’ stata una mossa tattica inaspettata e molto astuta. Contro l’Inter Conte ha lanciato per la prima volta il centrocampo col doppio play. Conte ha trovato un tesoro, nel momento del bisogno. Con Lobotka marcato, Gilmour si abbassava ad avviare l’azione, liberando lo slovacco dalla pressione. Quando invece il gioco partiva dallo slovacco, Gilmour ha dimostrato di avere degli ottimi tempi di inserimento da mezzala. Conte ha una nuova chiave per il gran finale: dominare col doppio play. Una mossa che potrebbe essere usata anche nelle prossime gare di campionato