Billing sta convincendo tutti e si valuta la conferma: questa la cifra fissata per il riscatto

Era passato un po’ in sordina il suo acquisto, complice anche le cinque panchine consecutive e gli 0 minuti giocati prima dell’esordio da titolare con il Como, ma adesso Billing sta cominciando a mostrare le sue qualità. Il suo gol contro l’Inter ha riacceso le speranze di uno Scudetto che all’87’ sembrava clamorosamente buttato via. Lui i gol li ha sempre fatti, nella stagione 2021-2022 chiuse la stagione con il Bournemouth con 11 gol. Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, il Napoli sta cominciando a valutare la possibilità di riscattarlo al termine del campionato. La cifra non è proibitiva: 10 milioni da versare nelle casse degli inglesi. Se ne riparlerà in estate, certo è che dopo due presenze il gigante danese è già entrato ne cuore dei tifosi.