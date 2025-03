Adani: “Impressionato dal Napoli! La partita con l’Inter può essere la svolta”

Lele Adani ha parlato ai microfoni di Viva el Futbol della partita Napoli-Inter: “Gli azzurri hanno fatto calcio, sono rimasto impressionato. Ero convinto che l’Inter avrebbe fatto la partita, invece la squadra di Conte ha dominato: pressione, sviluppo e occasioni. Se ci fossero stati altri cinque minuti non so come sarebbe finita. Questa potrebbe essere stata la partita della svolta per il Napoli, soprattutto nella crescita della squadra che ha sottolineato anche Conte. Ora siamo a marzo e il Napoli è lì attaccato ai neroazzurri, sarà una bella lotta”.