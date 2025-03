Rossi: “Conte è il migliore. Juve lotta per lo Scudetto? Ora vi dico”

L’ ex allenatore della Fiorentina, Delio Rossi, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di 1 Football Club, soffermandosi anche su Antonio Conte:

“Conte è il miglior allenatore per preparare una partita a settimana. È meticoloso, cura ogni dettaglio ed è un martello. Ha un carattere forte, ma quello lo abbiamo tutti. Però è uno che riesce a dare un’identità chiara alla squadra. Il Napoli ha un grande allenatore che quando prende squadre che hanno solo il campionato da disputare, le trasforma nelle favorite.”

Ha poi aggiunto, sulla lotta Scudetto:

“L’Atalanta può rientrare nella corsa Scudetto, la Juventus no. Anzi, la Juve deve stare attenta anche alla corsa per il quarto posto. L’Atalanta, invece, ha tutto per competere: non ha altre competizioni, ha un ambiente che può aiutarla. Per la Juve è diverso: è abituata a lottare per lo scudetto e trovarsi a difendere un piazzamento Champions non è semplice“.