Perinetti a KKN – ” Il Napoli può coronare il suo sogno, ma non deve fare una cosa “

Giorgio Perinetti, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco le sue dichiarazioni:

Il ds ha detto la sua riguardo la stagione del Napoli, suggerendo cosa deve evitare di fare in questo rush finale:” Il Napoli può coronare quel grande sogno, non deve distrarsi come fatto con Udinese e Como. Pareggiare a Roma, tra Roma e Lazio, non è stato così negativo. Quel momento negativo sembra passato, la gara con l’Inter l’ha dimostrato ed ora bisogna spingere forte. Il sogno può diventare realtà ed era difficile ipotizzarlo ad inizio campionato. Billing? Acquisto indovinato, Conte centra sempre gli acquisti. Lukaku? Gli altri si fanno notare se fanno goal, ma lui anche se non fa goal è determinante. “