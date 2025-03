L’ex portiere Luca Marchegiani ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Calcio Club, ritornando alla partita tra Napoli e Inter:

“Il calo dell’Inter c’è stato per la stanchezza ma anche per le assenze, ma si vede chiaramente che non è la stessa di novembre. C’è stata una grande differenza tra primo e secondo tempo, il Napoli attaccava anche nel primo tempo, ma l’Inter ripartiva. Poi nel secondo tempo ha perso anche Dimarco, non ripartiva mai ed è stato molto brutto“.