Il Mattino – Sacchi: “Ho chiamato Conte dopo la sfida contro l’Inter; gli ho fatto i complimenti!”

L’ex allenatore, Arrigo Sacchi, in un’intervista a Il Mattino ha rilasciato diverse dichiarazioni riguardo il Napoli e il duello scudetto con l’Inter: “L’ho chiamato perché dovevo dirglielo subito che sono rimasto incantato dalla reazione della sua squadra dopo lo scivolone con il Como. Nei comportamenti in campo vedo l’umiltà e quello spirito di sacrificio che sono necessari per arrivare al successo. Con Conte c’è stata una specie di rivoluzione culturale. Lo chiamo spesso, l’altra sera dopo appena un’ora perché volevo dire quanto era stato bravo contro l’Inter. Nelle scelte iniziali, nel ritmo, nella voglia di voler comandare il gioco. È un onore avere un allenatore italiano come lui. Ed è normale che uno come Conte lo vogliano tutti. Poi i primi appunti sugli allenamenti li copiava da me. E mi chiedeva il permesso“.