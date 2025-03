Il Mattino – ” Ecco perchè Conte ha concesso due giorni di riposo alla squadra “

Dopo una partita contro l’Inter estenuante, molto dispendiosa a livello fisico, il mister azzurro Antonio Conte ha concesso due giorni di riposo alla squadra. L’edizione odierna del Mattino ha svelato le motivazioni dietro a questa scelta, ecco un estratto dell’articolo:

” Non è un caso che ha dato due giorni liberi: ha capito che non ci sono più energie. Ovviamente, non bisogna sottovalutare Antonio Conte: era certo che avrebbe fatto bene nel suo primo anno. Non è il tipo che va in un posto per suicidarsi. Ha troppo fiducia in se stesso, ha troppe volte studiato il Napoli nel suo anno sabbatico. “