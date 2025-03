Giordano: “Napoli in corsa per lo Scudetto. Conte è un gigante”

L’ex attaccante del Napoli, Bruno Giordano, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, soffermandosi sul momento del Napoli:

“Il Napoli è vivo, è forte, è una grande squadra e lo ha dimostrato contro l’Inter, giocando una partita di enorme spessore. È in corsa per lo Scudetto, può riuscirci, ha le stesse possibilità dell’Atalanta, anzi qualcosina in più, e una percentuale minima inferiore all’Inter, che resta la favorita“.

Ha poi aggiunto, su Conte:

“Conte è un gigante: cambia modulo, sposta i calciatori, ti dà energia, ti fa sentire importante e ti tiene incorsa per il titolo. Finirà punto a punto, come si dice in genere, ma può finire bene“.