Antonio Corbo ha parlato della situazione in casa Napoli su Repubblica.

Il giornalista si è espresso sul sostituto di Kvara e sull’ipotetico arrivo di Garnacho, sul quale sono state queste le parole: “Il sostituto di Kvara non è arrivato, ma la sua cessione era al tempo stesso necessaria perchè si doveva evitare una beffa. Meglio che non sia arrivato Garnacho, il calciatore dello United è un problema per gli inglesi!”.