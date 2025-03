Come riportato dal Corriere dello Sport, il pareggio nella sfida di sabato scorso del Maradona ha regalato sicurezza al Napoli: “Ma senza Neres e Anguissa, e pescando per la prima volta nuove soluzioni in panchina, la squadra ha capito di potercela fare davvero a vincere lo scudetto. Al diavolo la rosa più corta di Inter e Atalanta e l’addio di Kvaratskhelia: il potere di trasformare gli ostacoli in stimoli“.