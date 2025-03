Cds – Napoli, come si metterebbero le cose in caso di arrivo a pari punti con l’Inter

Il Corriere dello Sport ha fatto il punto su un possibile arrivo a pari punti di Napoli ed Inter a fine campionato: “Napoli a mille, insomma, dopo un pareggio profumato di vittoria. Ma anche Napoli che dopo tanti top match potrà contare su un calendario meno duro: al 6 aprile, dopo aver affrontato Fiorentina, Venezia, Milan e Bologna, non avrà più scontri diretti. E non avrà coppe e viaggi. L’Inter, invece, ha un’agenda molto intasata: fino al 16 marzo sfiderà due volte il Feyenoord negli ottavi di Champions, il Monza e soprattutto l’Atalanta a Bergamo. Scontro diretto nel giorno di Venezia-Napoli, influente anche su un’eventuale classifica avulsa a tre per decidere le due squadre da mandare allo spareggio: la Dea, vincendo, balzerebbe in testa con 6 punti e inguaierebbe il Napoli per la differenza reti. In caso di arrivo in fondo con due squadre a pari punti, invece, sarà direttamente spareggio.“