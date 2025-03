Cds – ” Corsa Scudetto, ecco quanti punti potrebbero bastare “

La corsa scudetto si infiamma sempre di più dopo che il Napoli ha trovato il pareggio all’ultimo contro l’Inter capolista. A 11 giornate dal termine, la situazione è quanto mai incerta, e l’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto una previsione di quanti punti potrebbero bastare per vincere il tanto agognato tricolore. Ecco un estratto dell’articolo:

” Tre squadre, tre punti, un dubbio. Lo scudetto, questa volta, si sta facendo desiderare: sembrava che l’ultimo sabato italiano potesse influenzare in maniera incisiva (non decisiva) la volata verso il titolo a undici giornate dalla fine, e invece sotto il profilo della classifica non è accaduto perfettamente nulla e parlare di un favorito non è ancora possibile: Napoli e Inter hanno pareggiato tra loro e l’Atalanta ha pareggiato con il Venezia al Gewiss. E così: Inter prima con 58 punti, Napoli a 57 e Atalanta a 55. La quota scudetto continua ad abbassarsi: 33 punti a disposizione, potrebbero bastarne altri 28 o addirittura qualcosina meno. Tutto come una settimana fa, insomma. Almeno in apparenza. Alla fine della 27ª giornata è venuto fuori chiaramente un nome: Antonio Conte. Il vertice di un triangolo psicologico: la condizione psicofisica fa sempre la differenza. Soprattutto con un calendario più agevole. “