Bianchi a KKN – ” Il nemico principale del Napoli è sempre stato uno, ecco quale “

Ottavio Bianchi, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco le sue dichiarazioni:

L’ex allenatore azzurro ha effettuato un’analisi riguardo l’ambiente napoletano: “ A Napoli bisogna sempre smorzare gli entusiasmi. Ora a Napoli sono abituati a vincere da tanto tempo. Ai miei tempi si giocava un anno per i primi posti in classifica e l’anno successivo per non retrocedere. Il nemico principale, secondo me, è sempre stato l’entusiasmo. “

Sentite poi cos’ha da dire riguardo Antonio Conte: ” Conte ha valutato gli avversari che sono in crisi quest’anno. Se l’Atalanta avesse battuto l’ultima in classifica sarebbero stati due punti molto pesanti. A Conte non potrei mai dare consigli, è un tecnico di altissimo livello. Il Napoli ha un grosso vantaggio, vale a dire che può lavorare con la settimana tipo non avendo le coppe. Conte ha aperto allo scudetto perchè gli altri hanno grossi problemi di gioco, deve sostenere anche la Champions League, mentre il Napoli può fare una settimana intera di lavoro che in primavera può diventare importantissimo. “