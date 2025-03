Torino corsaro a Monza, in gol anche l’ex Napoli Elmas

Nell’anticipo delle 12:30 della Serie A il Torino vince a Monza con il punteggio di 2 – 0 grazie alle reti di Elif Elmas e Cesare Casadei; con questa vittoria la squadra di Vanoli sale a 34 punti mentre il Monza rimane ultimo e le possibilità di salvarsi iniziano a ridursi in modo consistente.

La squadra di Vanoli si schiera con un 4 – 2 – 3 – 1 con Adams prima punta supportato da Elmas, Vlasic e Lazaro; la partita non vive di particolari emozioni per quasi tutto il primo tempo fino a quando Elmas al minuto 37 sblocca il match su un cross di Lazaro (seconda rete in maglia granata per il macedone).

Il secondo tempo vede il Torino aumentare i giri del motore e sfiorare il gol con Cesare Casadei sul cui tiro Turati riesce a respingere in angolo, pochi minuti dopo è Adams a rendersi pericoloso calciando verso la porta e trovando pronto ancora una volta il portiere brianzolo; al minuto 66 però la squadra di Vanoli trova il raddoppio firmato da Casadei che concretizza un’azione condotta da Vlasic.

La squadra di Nesta non riesce mai a trovare una reazione e la contesa si conclude con la sconfitta numero 11 nelle ultime 13 partite.