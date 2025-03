Serie A, Cagliari in vantaggio a Bologna a fine primo tempo

Il Cagliari è impegnato a Bologna nel match delle 15 di Serie A; la squadra di Nicola a fine primo tempo è in vantaggio allo stadio Dall’Ara grazie alla rete siglata da Piccoli.

Il Bologna di Italiano inizia la partita con il giusto approccio e sfiora subito il vantaggio con l’ex Milan Davide Calabria la cui conclusione sfiora il palo ed esce sul fondo.

Con il passare dei minuti la squadra sarda riesce a chiudere bene gli spazi e al minuto 22 passa in vantaggio con la rete siglata da Roberto Piccoli bravo a spedire in rete un cross di Augello; il vantaggio permette al Cagliari di chiudersi maggiormente e solo al minuto 43 il Bologna riesce a tirare in porta con il proprio numero 9 Santiago Castro.