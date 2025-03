RAI, Venerato: “Billing? Manna lo voleva già in estate”

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato, ha rilasciato delle dichiarazioni sul Napoli su Rai Sport. Ecco le sue parole:

“L’acquisto di Billing non è casuale, il direttore Manna lo voleva già in estate, già prima dell’acquisto di Gilmour. A fine anno si è pensato di dar via Folorunsho e il DS ha parlato di lui a Conte, che l’ha osservato e ha acconsentito al suo acquisto, è arrivato gratuitamente con diritto di riscatto minimo.

E’ stata un’ottima trattativa ed eseguita perfettamente da Manna, che nel mercato estivo, sarà protagonista visti gli incassi che arriveranno (la vendita di Osimhen e diritti della Champions) che vanno ad aggiungersi ai soldi ricavati dalla vendita di Kvaratskhelia. Ci saranno novità, ma aspettiamoci un calciomercato grandioso e ambizioso, sia con la vittoria del tricolore e sia senza”.