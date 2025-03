Neres esulta dalla tribuna al gol di Billing, immagini da brividi.

David Neres, presente in tribuna autorità per Napoli-Inter, non ha trattenuto la gioia dopo il gol nel finale del suo compagno di squadra Billing.

Neres guardava dalla tribuna la partita dopo aver subito un brutto infortunio al muscolo soleo semimembranoso della coscia sinistra, che lo ha tenuto lontano dal terreno di gioco per diverse giornate.

Stesso tipo di infortunio che ha colpito altri giocatori del Napoli nello stesso periodo di tempo.

In attesa del suo ritorno in campo, Neres si gode il suo Napoli dalla tribuna e non si contiene al gol di Philip Billing.

Questo a dimostrazione di come tutta la squadra viaggi unita anche nei momenti di difficoltà.

Pareggio importantissimo per il Napoli, in attesa del ritorno in campo dei suoi giocatori fondamentali come Neres e Anguissa per continuare a sognare lo scudetto.