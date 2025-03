Il Napoli pareggia ma domina contro l’Inter. I dettagli

Il match tra Napoli e Inter è stato tra i più attesi della stagione 2024/25 e non ha minimamente deluso le aspettative. Nonostante l’Inter sia andato in vantaggio grazie alla punizione meravigliosa di Dimarco, il Napoli ha completamente dominato il match ma ha faticato a segnare fino al tap-in vincente di Billing.

I partenopei hanno infatti detenuto il 62% del possesso e effettuato 19 tiri di cui 4 in porta mentre per l’Inter 38% di possesso palla, 6 tiri di cui uno in porta che è valso il gol cel vantaggio. Ciò evidenzia dunque quanto il Napoli abbia dominato sull’Inter che però ha esercitato una fase difensiva quasi perfetta che ha messo in seria difficoltà i giocatori di mister Conte.