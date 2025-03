Gazzetta – Un pari che vale oro: Conte sorride e sogna il sorpasso

Il Napoli strappa un 1-1 nel big match contro l’Inter, un risultato che sta persino stretto agli azzurri, protagonisti di una prestazione superiore ai punti. La Gazzetta dello Sport sottolinea come la classifica non sia cambiata, con Simone Inzaghi che esce dal “canyon” del Maradona ancora in testa, seppur con un solo punto di vantaggio. Eppure, a fine gara, il vero sorriso è quello di Antonio Conte: il pareggio del Napoli ha il sapore di una vittoria.

A tre minuti dal 90’, l’Inter sembrava ormai a +4 grazie a una splendida punizione di Di Dimarco, un distacco che avrebbe messo una seria ipoteca sul titolo. Ma il gol di Billing nel finale ha riaperto tutto, riducendo quasi del tutto il divario. Oltre alla classifica, a dare fiducia a Conte è anche la lettura del finale di stagione: il Napoli ha dominato per larghi tratti un’inter apparsa stanca e appannata. Inzaghi, ora, dovrà gestire al meglio le energie per non compromettere il vantaggio nelle ultime 11 giornate.