Conte incarta Inzaghi: i voti dei quotidiani

La prestazione del Napoli non passa in sordina ed i quotidiani elogiano l’operato di mister Conte; il Napoli ottiene un punto prezioso per la lotta scudetto ma ha da recriminare perchè avrebbe meritato qualcosa in più del pareggio.

I quotidiani premiano il mister salentino dando diversi 7.

Il Corriere dello Sport sottolinea la prestazione superiore dei Partenopei: “Senza Neres e Anguissa, indovina tutte le mosse: in partenza con Gilmour, prezioso in fase difensiva e in costruzione, e strada facendo con Billing e la virata al 4-3-3. Napoli superiore nel gioco, nella produzione (19 tiri a 6), nelle occasioni e nel carattere: rimonta. Alla fine? Chance sprecata ma scudetto apertissimo“.

La Gazzetta dello Sport rimarcando decisiva la mossa Billing. “Tiene viva la squadra dopo lo svantaggio e la pilota verso la rimonta, cambiando modulo (4-3-3) e attori: Billing è l’uomo della notte“.

Il Mattino ed Eurosport invece danno un 6.5; il quotidiano locale sottolinea la battaglia tattica vinta contro Inzaghi: “Gilmour e Lobotka danno costante qualità al gioco degli azzurri e anche discreto filtro alla mediana. Un assalto senza sosta, con Inzaghi che rinuncia anche alle ripartenze. Un solo blocco difensivo, un catenaccione vecchia maniera che dà il senso della spinta del Napoli. Il 3-5-2 non aiuta nel riempimento dell’area nerazzurra, con i giganti di Inzaghi che prendono e respingono ogni assalto. E infatti riesce a raddrizzarla solo quando si affida al suo amato 4-3-3 ovvero quando rischia Olivera e piazza Billing che con i suoi muscoli crea scompiglio e imprevedibilità. Che era quello che mancava. Sotto il profilo tattico, la battaglia con Inzaghi la vince Antonio, con l’interista che si affida alla forza dei suoi difensori e alla qualità dei suoi saltatori. Ma anche la tenuta atletica è di primo livello”.

Eurosport invece: “Non è solo un pareggio d’oro, che tiene il Napoli in linea di galleggiamento per lo scudetto, ma c’è anche una prestazione convincente. Questa squadra sta bene, è in crescita dopo il momento buio. Lotterà per lo scudetto fino all’ultima giornata“.