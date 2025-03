Calciomercato: In estate il Napoli punterà su Zeghrova per sostituire Kvaratskhelia.

Edon Zeghrova, esterno Kosovaro del Lille, in scadenza nel 2026 con il club francese, è un obbiettivo della dirigenza del Napoli per sostituire Kvaratskhelia.

Dopo la partenza del georgiano, in casa Napoli si cercano sostituti in quel ruolo.

Non rimpiazzato a dovere a gennaio, nonostante l’approdo in prestito di Noah Okafor alle pendici del Vesuvio.

Dopo la telenovela di gennaio che non ha visto concretizzarsi gli acquisti di Garnacho e Adeyemi, ma anche di Lang e lo stesso Zeghrova, che già a gennaio era stato messo nel mirino del ds azzurro Giovanni Manna per rimpiazzare Kvaratskhelia.

Se a gennaio il Napoli non ha voluto spingersi troppo in là, in estate non ci sono dubbi, tra Osimhen (fuori rosa) che verrà venduto e i soldi di Kvaratskhelia non spesi, sarà obbligatorio acquistare un sostituto in quel ruolo.

Sembrerebbe che il ds azzurro Giovanni Manna, sia a buon punto con la trattativa per Edon Zeghrova.

C’è l’accordo con gli agenti del calciatore e con il Lille, a quanto pare il giocatore sembrerebbe essere stato bloccato dal Napoli, in vista del mercato estivo.

La volontà del giocatore è quella di trasferirsi a Napoli, così come aveva ribadito già a gennaio.

Il Napoli aspetta e valuta tutte le alternative sul mercato, nel frattempo tiene bloccato il giocatore Kosovaro per il mercato estivo.

Che ne pensate?

È il sostituto adatto per il dopo Kvaratskhelia?