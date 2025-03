Caffè e storia: Chi è Tommaso Starace, che 2 giorni fa ha compiuto 70 anni.

Tommaso Starace, in molti già lo conosceranno come famoso magazziniere del Napoli.

2 giorni fa Tommaso ha compiuto 70 anni e non poteva che festeggiare al Maradona con un pareggio negli ultimi minuti contro l’Inter.

Lui che è molto legato a Napoli, nato a Vico Equense il 28 febbraio 1955, soprannominato “l’uomo del caffè”.

Chiunque passi per il Napoli non può che parlarne bene, Mertens, Insigne, Callejon, Rrahmani, Koulibaly, Jorginho, Di Lorenzo e lo stesso Maradona hanno condiviso momenti indelebili con lui.

A servizio del Napoli come magazziniere da oltre 45 anni. Ha visto passare la storia di questo club da Maradona, passando per Careca, Bruscolotti, Ferrara, Cavani, Lavezzi, Koulibaly, Mertens, Insigne e arrivando fino a tempi recenti con Osimhen, Lobotka e Kvaratskhelia. È stato ed è la spalla di molti campioni tra cui leggende come Diego nei momenti più difficili della loro carriera.

Non ha mosso mai una parola di disprezzo verso il club ed è un punto di riferimento per il calcio Napoli.

Un uomo di grande onore e signorilità, uno che il Napoli nel suo piccolo l’ha reso grande e che con i suoi caffè ha deliziato il gusto e scaldato il cuore di molti giocatori, personale e commentatori sportivi.

Anche ieri, in vista di Napoli-Inter, non poteva mancare il suo caffè offerto a Diletta Leotta, Ferrara e Bobo Vieri.