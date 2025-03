Billing eroe per una sera: i voti dei quotidiani

Philip Billing salva il Napoli nel big match contro l’Inter di Inzaghi.

L’acquisto del mercato invernale realizza il gol del pareggio al minuto 87 in un match in cui il Napoli avrebbe meritato qualcosa in più; i quotidiani premiano il calciatore con diversi voti positivi.

Il Corriere dello Sport dà un 7 pieno sottolineando il grande impatto del calciatore danese: “Puntualissimo l’inserimento sul gol: tiro su tiro e lo scettro di re per una notte. Grande impatto, decisivo.”; si accoda Eurosport motivando: “L’uomo della provvidenza contiana, l’uomo che non ti aspetti. Inserimento con il timing giusto e tap-in vincente all’ultimo respiro. Gol dal peso specifico enorme.”

Per la Gazzetta dello Sport la prestazione del danese vale solo 6.5: “Il voto sta tutto nella zampata del gol che pesa come il Vesuvio. Senza quel guizzo, oggi Napoli penserebbe allo scudetto in modo diverso.”