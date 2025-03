L’edizione odierna di Repubblica ha fatto il punto su un aspetto riguardante Antonio Conte. Secondo il quotidiano Napoli-Inter arriva in un momento difficile della stagione, anche se le memorie di Conte fanno ben sperare. E’ vero che febbraio è stato un mese da dimenticare, dopo 7 vittorie sono arrivati tre pareggi e la sconfitta di Como. Ma marzo e aprile secondo i dati sono i mesi della ripresa di Conte. Più che il risultato interessante è la condizione fisica. Può spezzare la flessione dei secondi tempo di febbraio, con 9 punti persi su 12. Anche nell’epoca Spalletti c’era un mese nero, aprile, che non pregiudicò per fortuna il terzo scudetto. Conte appare sereno come nelle vigilie migliori. Gli infortuni hanno complicato scelte e modulo. Ma gli allenatori forti riprendono subito quota, quindi niente pessimismo.