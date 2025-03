Napoli – Inter. Lukaku fatica ancora e il Napoli continua a non vincere. Come potrebbe rimediare Conte?

Da dopo la Juventus il Napoli ha ottenuto quattro pareggi e una sconfitta che hanno pesato parecchio sulla classifica. Infatti i partenopei dopo la sconfitta col Como hanno perso la vetta della classifica e si trovano soltanto a +2 dall’Atalanta di Gasperini.

Tra i più negativi di questo periodo vi è certamente Romelu Lukaku che dopo ottime prestazioni con Fiorentina, Atalanta e Juventus, è riuscito a fare soltanto un assist nelle restanti quattro partite restando dunque a quota 9 gol.

Il belga ha però a suo favore il numero di assist, infatti conta ben 7 assist in questa stagione ed è secondo solo a Tavares (8 assist) in Serie A. Tuttavia a segnare fino ad ora ci hanno pensato anche McTominay e Anguissa che sono rispettivamente a quota 6 e 5 gol in campionato.

La squadra partenopea da dopo la partita con la Juventus ha visto un periodo di forte calo fisico che sembra però essere ormai acqua passata. Infatti il Napoli ha letteralmente dominato la partita contro l’Inter dimostrando di avere tanta energia nelle gambe.

Tuttavia la squadra di Conte deve tornare obbligatoriamente a vincere dalla prossima giornata contro la Fiorentina. Le assenze di Anguissa e Neres pesano sugli equilibri della rosa ma il mister ex Juventus potrà contare su Billing fresco di esordio al Diego Armando Maradona con gol contro l’Inter e soprattutto su Olivera appena rientrato.

Ciò riporterebbe il Napoli al 4-3-3 con uno tra Spinazzola e Raspadori nel ruolo di Neres in modo da permettere a McTominay di avanzare di più nell’area di rigore e tornare a segnare di più mentre Lukaku potrà contare su un supporto maggiore delle fasce che è certamente mancato in questo periodo. Il belga sta dimostrando di essere meno pericoloso in coppia con Raspadori rispetto a quando gioca da unica punta col supporto di Neres e Politano.