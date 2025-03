Lo scontro scudetto termina senza vincitori, le pagelle di MondoNapoli

Il Napoli riesce a riacciuffare il pareggio dopo una grande partita che termina 1 a 1 grazie al gol di Biling.

Meret 6 – Deciso in uscita, qualche responsabilità sul gol di Dimarco. La posizione della barriera e il mancato tentativo di tuffo non convincono.

Di Lorenzo 6 – Partita ottima tatticamente, ma qualche errorino di troppo.

Rrahmani 6 – Si riprende la sufficienza dopo lo schock di Como, ma fa correre comunque qualche brivido ai tifosi.

Buongiorno 6,5 – Torna la colonna portante della difesa azzurra, come sempre un colosso in difesa.

Politano 6 – Partita di sacrificio, ma non riesce ad incidere.

Gilmour 6,5 – Grande prestazione dello scozzese, la mossa del doppio play ha funzionato.

Lobotka 6,5 – Meno coinvolto in impostazione, è stato fondamentale con gli inserimenti. Il gol per metà è suo.

Mctominay 6,5 – Solita prestazione solida e di qualità. Meglio nel secondo tempo, dopo una prima frazione complicata.

Spinazzola 6 – Buona prestazione dell’esterno italiano, come l’altro quinto non riesce a incidere.

Raspadori 6,5 – In questo 352 di Conte riesce a trovare la sua dimensione e sforna un’altra ottima gara. Manca un po’ di precisione soprattutto nei controlli, ma la grinta è quella giusta.

Lukaku 6,5 – Come sempre, fenomenale nel gioco sporco, riesce a creare occasioni ai compagni.

Okafor 6,5 – Con il peso addosso di sostituire Neres, si scrolla finalmente qualche critica di dosso.

Biling 7 – Dopo la buonissima prestazione con il Como, la ciliegina sulla torta. Il gol che regala il pareggio al Napoli è suo.

Ngonge 6 – Entra con personalità e cerca di incidere, pecca un po’ di precisione.

Olivera S.V.