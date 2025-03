Il Napoli trova un pareggio da urlo con l’Inter. Si infiamma la lotta scudetto

Finisce 1-1 l’attesissimo match tra Napoli e Inter al Maradona. Entrambe le squadre hanno iniziato la partita con molta cautela per evitare errori ma ci ha poi pensato Dimarco (22′) a sbloccare il risultato con una grande punizione impossibile da fermare per Meret anche a causa di una barriera mal posizionata che ha facilitato la traiettoria per il terzino nerazzurro.

Da lì in poi la squadra di Conte ha nettamente chiuso l’Inter nella propria area. Nel secondo tempo i partenopei hanno proseguito sulla stessa linea del primo con i nerazzurri che hanno giocato il resto della partita a difendersi. Il Napoli ha avuto molteplici occasioni che ha però sprecato e il gol sembrava quasi un miraggio fin quando Billing ha trovato il pareggio (87′) con una grande incursione.

Tra i peggiori in campo ci sono certamente Lukaku e Lautaro Martinez che hanno rispettivamente sofferto le presenze di Acerbi e Buongiorno. Il belga ha però avuto più occasioni rispetto all’argentino dimostrandosi più pericoloso mentre tra i migliori ci sono ovviamente Dimarco e Politano che è stato il pericolo numero uno per la squadra di Inzaghi.

Questo pareggio non accontenta nessuna delle due squadre ma lascia invariata la classifica infiammando ancor di più la lotta scudetto con la Juventus che sta recuperando alla luce dei passi falsi di Inter, Napoli e Atalanta che oggi ha pareggiato contro il Venezia restando a 3 punti dalla vetta della classifica.

Questo campionato è tra i più spettacolari ed emozionanti degli ultimi anni. Sarà dunque la costanza l’elemento fondamentale per arrivare fino in fondo ma ancora nessuna delle prime quattro squadre della classifica ha dimostrato di averne.