L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul grande ex di giornata ovvero Piotr Zielinski. Secondo il quotidiano per la prima volta Zielinski metterà piede allo stadio Diego Armando Maradona da avversario, questa volta lo farà con la maglia dell’Inter. Il centrocampista polacco oggi partirà dalla panchina. Torna nello stadio che è stato casa sua per 8 anni. Zielinski era stato uno dei grandi protagonisti dello scudetto conquistato due anni fa. L’ultima, però, è stata una stagione amara sotto tutti i punti di vista. Il numero 7 nerazzurro però vuole a tutti i costi lo scudetto: conquistarlo dimostrerebbe di non aver sbagliato ad andarsene.