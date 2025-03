L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul momento che vive Scott McTominay. Secondo il quotidiano lo scozzese è uno specialista dei gol silenziosi. L’anno scorso con il Manchester United ha realizzato 10 gol, di cui 7 in Premier League, record personale per lui. Ora in maglia azzurra gli manca un gol per raggiungere questo score e vorrebbe farlo contro l’Inter che ha già punito nel match di andata. Lo scozzese è un’arma fondamentale per Conte, costruisce gioco, fa legna e cerca sempre lo spiraglio in cui inserirsi. A Como solo un miracolo del portiere gli ha negato il gol ed oggi toccherà a lui affondare in mezzo al campo, considerando l’assenza di Zambo-Anguissa, sperando possa creare pericoli alla difesa nerazzurra.