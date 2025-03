L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul momento che vive Romelu Lukaku. Secondo il quotidiano Lukaku sarà uno dei protagonisti di Napoli-Inter. Il belga è alla ricerca del gol. Non era mai stato così tanto a digiuno con il Napoli. L’ultima rete risale al 25 gennaio contro la Juve, decisiva come quella con l’Atalanta una settimana prima, il periodo migliore prima della flessione. A febbraio s’è concesso appena un assist a Raspadori e nulla più. Sembrava che il passaggio al 3-5-2, con un partner d’attacco a rifornirlo, potesse agevolarlo, e invece la resa è stata inferiore alle premesse. Sembra quasi la maledizione della doppia cifra e della cifra tonda: ancora un gol e poi saranno 10 in campionato e 80 in Serie A. Passo dopo passo, però, è arrivato il giorno di Napoli-Inter: la quarta sfida contro il suo passato: tre incroci, zero gol. E oggi, si spera si sblocchi con la mano del Maradona e la spinta del popolo.