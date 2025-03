L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul prepartita di Napoli-Inter in casa Napoli. Secondo il quotidiano c’è grande concentrazione. Il Napoli ha grande voglia di riscatto dopo la sconfitta di Como che gli è costata il primo posto in classifica. Conte e la squadra hanno lavorato sodo per provare ad invertire la rotta nel big match di questa sera al Maradona. Serve grande concentrazione sotto tutti i punti di vista. Conte ha scelto dunque di portare tutta la squadra in ritiro. Una scelta figlia anche del fatto che si vuole vivere tutti insieme una gara così importante per il futuro. Il mister vuole compattezza. Un risultato positivo riporterebbe entusiasmo nell’ambiente dopo un mese senza vincere.