Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, si è pronunciato sull’attesissima sfida di domani sera contro l’Inter ai microfoni di DAZN: “Napoli-Inter è una partita molto attesa anche perché è da tanto che non si vedeva una sfida scudetto, ma c’è anche l’Atalanta in corsa.

Noi sappiamo quelli che sono i nostri obiettivi e vogliamo goderci questa partita come ci siamo goduti le altre, quindi restiamo estremamente concentrati e cerchiamo di non subirla mentalmente, anzi. Il percorso incredibile è sotto gli occhi di tutti, e il merito va sicuramente all’allenatore, al suo staff e ai calciatori che hanno lavorato e hanno costruito, si sono guadagnati di stare in posizioni importanti in classifica. Bisogna essere concentrati solo su noi stessi e sul lavoro quotidiano sempre. L’Inter è una squadra costruita nel tempo per vincere e per imporsi. Noi non dobbiamo paragonarci a loro, dobbiamo fare il nostro percorso e poi arrivare a un certo punto e vedere dove siamo.

Buongiorno? E’ uno dei migliori difensori italiani, ha scelto di legarsi a un progetto come il nostro: è un motivo d’orgoglio, forse questo è stato è stato l’affare che mi ha lasciato di più, mi ha reso molto felice”.