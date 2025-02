L’ex calciatore Antonio Cassano ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Viva El Futbol, soffermandosi sulla lotta Scudetto:

“Se l’Inter vince a Napoli per me è finito il campionato. La squadra di Inzaghi in caso di vittoria taglia fuori il Napoli definitivamente dalla corsa scudetto. L’Inter senza l’Atalanta poteva anche giocare per due risultati su tre e invece in questa situazione deve provare a vincere al Maradona”.