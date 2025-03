Cammaroto, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Zero. Queste le sue parole: “Se Conte dovesse andare via, Italiano sarebbe uno dei candidati principali per la panchina del Napoli, con Gasperini in orbita Juventus. Nella prossima stagione quasi tutte le big potrebbero cambiare allenatore, attenzione anche ad Inzaghi e l’Inter”.