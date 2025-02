Tmw – Napoli, occhi sull’eroe di Juve-Empoli Marianucci. I dettagli

Luca Marianucci è l’eroe della storica vittoria ai rigori dell’Empoli in casa della Juventus. Grazie alla sua trasformazione, alla quale va segnalata un’ottima partita, gli empolesi si sono guadagnati la prima semifinale di Coppa Italia della loro storia. Il difensore, classe 2004 e prodotto del vivaio dei toscani, ha stupito tutti per la sua grande attenzione, che ha permesso alla sua retroguardia di reggere agli assalti dei bianconeri. Le sue qualità, sono già note da tempo agli addetti ai lavori, tanto da essere già monitorato dal Ct Luciano Spalletti. Tra le squadre interessate ad un suo arrivo, invece, c’è anche il Napoli. Infatti, potrebbe arrivare già in estate come rinforzo per la difesa. A riportare è il portale Tuttomercatoweb.