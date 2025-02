Napoli-Inter sarà diretta da Doveri di Roma 1. Marini al Var

Sono appena state rese note le designazioni arbitrali della ventisettesima giornata di Serie A. In occasione di questa, il Napoli scenderà in campo contro l’Inter, in quello che appare come un match decisivo per definire le ambizioni tricolore degli uomini di Antonio Conte. L’incontro sarà diretto dal signor Daniele Doveri della sezione di Roma 1. Verrà assistito da Alassio e Peretti, mentre il quarto uomo sarà Colombo. Il Var sarà presieduto dal signor Valerio Marini della sezione di Roma 1, e ad assisterlo ci sarà Di Bello.

