Napoli-Inter: le scelte di Conte e la probabile formazione azzurra

La redazione di Sky Sport cerca di anticipare le scelte di Antonio Conte per la sfida di sabato al Maradona contro l’Inter. Il tecnico del Napoli dovrebbe confermare il 3-5-2, ma restano alcuni dubbi, in particolare a centrocampo, dove Gilmour e Billing si contendono il posto dell’infortunato Anguissa, atteso al rientro dopo la sosta. In attacco, invece, spazio alla coppia Raspadori–Lukaku.

Probabile formazione del Napoli (3-5-2):Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Gilmour/Billing, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Raspadori, Lukaku.