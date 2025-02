Napoli-Inter è anche la partita delle assenze: 7 indisponibili e diversi giocatori non al meglio

Sabato alle 18 è in programma il big match Napoli-Inter, con i due allenatori che devono far fronte a diverse assenze. Il Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto sugli infortunati: “Entrambe le squadre devono fare i conti con i vari infortunati. La situazione del Napoli è sicuramente peggiore: mancheranno Neres, Mazzocchi e Anguissa. Non al meglio Olivera al rientro con i neroazzurri e Spinazzola tornato sono nell’ultima con il Como. L’Inter dovrà fare a meno di Darmian, Carlos Augusto, Zalewski e il portiere titolare Sommer”.