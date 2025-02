L’Equipe – Zhegrova a gennaio voleva il Napoli ma il Lille non lo ha fatto partire, in estate sarà addio dopo il rifiuto del rinnovo

Importanti novità per quanto riguarda l’esterno kosovaro del Lille Edon Zhegrova, che nel mercato di riparazione si sarebbe voluto trasferire al Napoli. Il Lille ha deciso di fare muro nella persona del presidente, che in tutto risposta ha proposto il rinnovo all’esterno, che ha deciso di rifiutare e ha annunciato che non ha alcuna intenzione di rinnovare col sodalizio francese. Come riporta il noto giornale francese l’équipe in estate l’ala connazionale di Amir Rrahmani dirà addio, e potrebbe tornare in auge il nome del Hapoli per acquistarlo.