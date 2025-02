Il sindaco Manfredi: “Restyling del Maradona? Collaboriamo col Napoli”

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione Radio Goal, affrontando diversi temi di rilievo per la città, dallo sport alle infrastrutture, fino al turismo e alla sicurezza. Manfredi ha sottolineato l’importanza della sfida tra Napoli e Inter, auspicando che possa portare fortuna alla squadra e rappresentare un’ulteriore spinta verso il raggiungimento dei suoi obiettivi.

In merito alle celebrazioni per i 2500 anni di Napoli, il sindaco ha spiegato che il Comune ha predisposto un programma di eventi che coinvolgeranno numerose associazioni culturali e artistiche della città. A queste iniziative si affiancherà un progetto curato dal Ministero degli Esteri, con l’obiettivo di valorizzare la storia e l’identità della città, sempre più proiettata in una dimensione internazionale.

Riguardo ai crolli di calcinacci in via San Filippo e Giacomo, Manfredi ha assicurato che la segnalazione verrà inoltrata al comando competente per intervenire sui privati proprietari degli edifici e garantire la messa in sicurezza.

Il primo cittadino ha ribadito che il restyling dello Stadio Maradona è una priorità, ma la scelta deve essere condivisa con la SSC Napoli. Attualmente non ci sono finanziamenti pubblici significativi, quindi il club sta valutando se ristrutturare l’impianto esistente o costruirne uno nuovo. L’amministrazione comunale sta collaborando attivamente per garantire alla città uno stadio moderno.

Per quanto riguarda il nuovo palazzetto dello sport, il primo step è stato completato: il progetto è stato approvato e si attende la consegna definitiva da parte dei promotori. L’iter per la concessione dovrebbe concludersi entro l’estate.

Sulla fermata della metro al Centro Direzionale, il sindaco ha spiegato che i collaudi sono stati più complessi del previsto, ma il nulla osta ministeriale dovrebbe arrivare a breve, consentendo l’apertura della stazione a marzo. I lavori per il prolungamento della linea hanno subito ritardi a causa del crollo del cimitero, che ha bloccato il cantiere per un anno, ma il collegamento con l’aeroporto dovrebbe essere operativo entro il 2027.

Infine, il sindaco ha parlato della possibilità di celebrare un eventuale scudetto del Napoli con un pullman scoperto, sottolineando che la decisione spetterà alla Prefettura, ma assicurando il massimo impegno per rendere possibile la festa.